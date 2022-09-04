"Дуже раді перемозі та грі проти дуже хорошої команди. Ми показали, що Манчестер Юнайтед може справлятися з невдачами, це говорить про наш менталітет, який справді став кращим. Наш командний дух приніс нам перемогу.

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Антоні та Рашфорд зіграли чудово, не перестаючи загрожувати воротам суперника. Я знаю, що у нас дуже сильна атака – гравці винахідливі та швидкі. Вони вперше грали разом, і на такий виступ було приємно дивитися.

Не хвилювався через атаки Арсенала. Я знаю, що наш захист здатний впоратися з цим, хоч у нас і креативний суперник. МЮ міг діяти краще, але ми не так довго разом, як Арсенал. Коли ми це зрозуміємо, зможемо краще контролювати гру. Ми можемо додати у пресингу та організації. Нам під силу більше контролювати гру. Ми можемо краще володіти м'ячем.

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Ми мали хороший план, але не змогли реалізувати його на полі, не змогли контролювати гру, коли повинні були. У нас виникли проблеми, і ми відбилися, це приємно бачити. Мені подобається такий характер. Арсенал грав добре, але ми чудово захищалися. У мене ніколи не було відчуття, що вони нас зламають", – цитує Тен Хага BBC.