"Очень рады победе и игре против очень хорошей команды. Мы показали, что Манчестер Юнайтед может справляться с неудачами, это говорит о нашем менталитете, который действительно стал лучше. Наш командный дух принес нам победу.

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 3:1 – видео голов и обзор матча

Антони и Рашфорд сыграли отлично, не переставая угрожать воротам соперника. Я знаю, что у нас очень сильная атака – игроки изобретательные и быстрые. Они впервые играли вместе, и на такое выступление было приятно смотреть.

Не волновался из-за атак Арсенала. Я знаю, что наша защита способна справиться с этим, хоть у нас и креативный соперник. МЮ мог действовать лучше, но мы не так долго вместе как Арсенал. Когда мы поймем это, сможем лучше контролировать игру. Мы можем прибавить в прессинге и организации. Нам по силам больше контролировать игру. Мы можем лучше владеть мячом.

Манчестер Юнайтед обыграл Арсенал с голом звездного новичка – Зинченко ошибался, но сохранил лидерство в АПЛ

У нас был хороший план, но мы не смогли реализовать его на поле, не смогли контролировать игру, когда должны были. У нас возникли проблемы, и мы отбились, это приятно видеть. Мне нравится подобный характер. Арсенал играл хорошо, но мы отлично защищались. У меня никогда не было ощущения, что они нас сломают", – цитирует Тэн Хага BBC.