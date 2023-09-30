"Не знаю, хто і навіщо це розганяє, але думаю, що цю тему закрито. По-перше, сам Фейєнорд так просто не відпустить головного тренера. Його сприймають тут максимально серйозно: команда грає у класний футбол, а у самого Слота хороші стосунки з вболівальниками та гравцями.

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По-друге, судячи з мого спілкування з Арне, з усією повагою, але він не захоче переходити у Шахтар – тим більше зараз, коли у нашій країні йде війна. Він поважає свою родину та дітей, та й гроші для нього не на першому місці. Він вважає, що якщо й є сенс переходити, то тільки до сильнішого чемпіонату. Попри те, що у травні в нього була пропозиція з Тоттенхема, він продожив свій контракт вдома, тому що хотів добудувати саме Фейєнорд.

Для мене також буде дуже незрозумілим рішення про заміну ван Леувена через декілька місяців після того, як він несподівано змінив Ігора Йовічевіча. І я сподіваюся, що Шахтар цього не зробить. У Патріка є певна філософія, яку він намагається впровадити молодим гравцям. Якщо на дистанції прогресу не буде – це інша мова. Але зараз йому потрібні час, дисципліна та щільний контакт з гравцями. Вважаю, що саме матчі в єврокубках стануть показником ефективності його роботи", – сказав Левченко у коментарі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ донеччани повернулися до перемовин із Арне Слотом після не дуже вдалого старту команди в сезоні. "Гірники" хотіли запросити нідерландського фахівця ще влітку, але коуч відмовився від переїзду в Україну через складну ситуацію в країні.

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