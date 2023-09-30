"Не знаю, кто и зачем это разгоняет, но думаю, что эта тема закрыта. Во-первых, сам Фейеноорд так просто не отпустит главного тренера. Его воспринимают здесь максимально серьезно: команда играет в классный футбол, а у самого Слота хорошие отношения с болельщиками и игроками.

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Во-вторых, судя по моему общению с Арне, со всем уважением, но он не захочет переходить в Шахтер – тем более сейчас, когда в нашей стране идет война. Он уважает свою семью и детей, да и деньги для него не на первом месте. Он считает, что если и есть смысл переходить, то только в более сильный чемпионат. Несмотря на то, что в мае у него было предложение из Тоттенхэма, он продлил свой контракт дома, потому что хотел достроить именно Фейеноорд.

Для меня также будет очень непонятным решение о замене ван Леувена через несколько месяцев после того, как он неожиданно сменил Игора Йовичевича. И я надеюсь, что Шахтер этого не сделает. У Патрика есть определенная философия, которую он пытается внедрить молодым игрокам. Если на дистанции прогресса не будет – это другой разговор. Но сейчас ему нужны время, дисциплина и плотный контакт с игроками. Считаю, что именно матчи в еврокубках станут показателем эффективности его работы", – сказал Левченко в комментарии "ТаТоТаке".

Напомним, по информации СМИ дончане вернулись к переговорам с Арне Слотом после не очень удачного старта команды в сезоне. "Горняки" хотели пригласить нидерландского специалиста еще летом, но коуч отказался от переезда в Украину из-за сложной ситуации в стране.

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