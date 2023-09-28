Головний тренер Руха Віталій Пономарьов переконаний, що вже зовсім скоро робота Патріка ван Леувена у Шахтарі принесе свої плоди.

"Тренеру потрібно давати час. Згадайте, як минулого року Вернидуб майже подав у відставку, коли не було результату у Кривбаса. Але всім зрозуміло, що це класний тренер, і сьогодні ми бачимо, яку сильну команду він збудував у Кривому розі.

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Якщо Шахтар взяв ван Леувена, то йому треба дати час. За короткий період дуже важко перебудувати команду під себе. Футболісти повинні звикнути до вимог тренера. Тому щодо ван Леувена не треба поспішати з передчасними висновками", – сказав Пономарьов у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Шахтар попри лідерство в УПЛ не демонструє бездоганної гри, а у першому турі групового турніру Ліги чемпіонів безвольно програв Порту (1:3).

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