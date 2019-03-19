Теллес очолює список бажаних трансферів Атлетіко

Мадридський Атлетіко вже підшукує ймовірну заміну Лукасу Ернандесу, який збирається переходити в Баварію.

Реал і Ювентус також зацікавлені в придбанні захисника, за якого Порту вимагає не менше 40 млн євро.

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Атлетіко, можливо, доведеться зміцнити позицію лівого захисника цього літа. У Філіпе Луїса завершується контракт цього літа, а Лукас Ернандес вже на півшляху до Баварії.

26-річний захисник раніше виступав за Інтер і Галатасарай, а з 2013 року захищає кольори Порту.

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Повідомляється також, що окрім Теллеса в Атлетіко є ціла низка інших можливих варіантів на позицію лівого захисника, таких як Ніколас Тальяфіко, Алекс Грімальдо та Хосе Луїс Гайя.