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Теллес очолює список бажаних трансферів Атлетіко

20:18 152 Читать на русском
Теллес очолює список бажаних трансферів Атлетіко
Алекс Теллес / Metro

Мадридський Атлетіко вже підшукує ймовірну заміну Лукасу Ернандесу, який збирається переходити в Баварію.

Реал і Ювентус також зацікавлені в придбанні захисника, за якого Порту вимагає не менше 40 млн євро.

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Атлетіко, можливо, доведеться зміцнити позицію лівого захисника цього літа. У Філіпе Луїса завершується контракт цього літа, а Лукас Ернандес вже на півшляху до Баварії.

26-річний захисник раніше виступав за Інтер і Галатасарай, а з 2013 року захищає кольори Порту.

Ернандес переходить за 80 млн, важлива угода з агентом Вернера – головне про найближчі трансфери Баварії

Повідомляється також, що окрім Теллеса в Атлетіко є ціла низка інших можливих варіантів на позицію лівого захисника, таких як Ніколас Тальяфіко, Алекс Грімальдо та Хосе Луїс Гайя.

Теги
Іспанія Алекс Теллес Алекс Теллес Атлетіко Атлетіко Порту Порту
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