Теллес возглавляет список желаемых трансферов Атлетико

Мадридский Атлетико уже подыскивает возможную замену Лукасу Эрнандесу, который собирается переходить в Баварию.

Реал и Ювентус также заинтересованы в приобретении защитника, за которого Порту требует не менее 40 млн евро.

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Атлетико, возможно, придется укрепить позицию левого защитника этим летом. У Филипе Луиса заканчивается контракт этим летом, а Лукас Эрнандес уже на полпути к Баварии.

26-летний защитник ранее выступал за Интер и Галатасарай, а с 2013 года защищает цвета Порту.

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Сообщается также, что кроме Теллеса у Атлетико есть целый ряд других возможных вариантов на позицию левого защитника, такие как Николас Тальяфико, Алекс Гримальдо и Хосе Луис Гайя.