Команди обмінялися голами в кожному з таймів. Дані Родрігес вивів Мальорку уперед, але Ойхан Сансет відповів в дебюті другої половини. Більше точних ударів не було ні в основний час, ні в півгодини екстратаймів. Долю титулу вирішила серія пенальті.

Атлетік виграв Кубок Іспанії вперше за 40 років, здолавши Мальорку в серії пенальті

Атлетік реалізував усі свої спроби, а от Мальорка дві змарнувала – Морланес безхитрісно пробив у руки Агірресабалі, Радоньїч взагалі вліпив над воротами. Баски перервали 40-річну "засуху" без серйозних трофеїв. У 1984-му Атлетік зробив "золотий дубль", а потім тримав у своїх руках лише два Суперкубки Іспанії.