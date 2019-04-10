Медіахолдинг, який протягом багатьох років транслював матчі УПЛ, не бере участь в тендері

6 квітня завершився прийом заявок на тендер щодо покупки прав на телетрансляцію матчів УПЛ в сезонах 2019/20, 2020/21, 2021/22.

Як стало відомо Tribuna, заявку подали телеканали "Футбол 1/2", а медіахолдинг "1+1" – ні. Незважаючи на це, "плюси" хочуть продовжувати телетрансляції домашніх матчів Динамо, а також забезпечити телетрансляції матчів СК Дніпро-1, який лідирує в Першій лізі і в наступному сезоні, вочевидь, буде грати в УПЛ.

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Поки не зрозуміло, яким чином медіахолдинг "1+1" збирається забезпечувати телетрансляцію звітних клубів, адже з 2019 року реалізація прав переходить в УПЛ. Прем'єр-ліга поки відмовляється коментувати ситуацію по тендеру на медіа-права УПЛ.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Динамо не хоче передавати права на телетрансляцію Прем'єр-лізі. Президент киян Ігор Суркіс розповів, що готовий зняти команду з розіграшу чемпіонату, якщо матчі буде транслювати телеканал "Футбол".

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