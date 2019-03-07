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Setanta планує запустити в Україні ефірний канал з АПЛ, УПЛ, НБА, НХЛ і UFC

18:31 2064 Читать на русском
Setanta планує запустити в Україні ефірний канал з АПЛ, УПЛ, НБА, НХЛ і UFC
Setanta планує запустити в Україні ефірний канал

Телекомпанія Setanta Sports може незабаром вийти на ринок спортивного телебачення в Україні.

Як стало відомо Football.ua, європейська телекомпанія Setanta Sports планує розпочати свою роботу в Україні. Очікується, що з'явиться телеканал, який буде транслювати бельгійський чемпіонат, акцентуючи на клуби з українськими футболістами. Також будуть здійснюватися прямі трансляції НБА, НХЛ, Формули 1, UFC, ATP.

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Окрім цього, Setanta планує боротися за придбання телеправ на показ АПЛ та УПЛ. Відкриття ефірного каналу планується на кінець 2019 року. Ймовірно, що Setanta буде об'єднуватися з якимось із вже діючих телеканалів України. Найімовірніше це може бути 2+2. Однак не виключено, що можливо буде об'єднання з телеканалом Футбол або ж Xsport.

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Теги
телебачення УПЛ АПЛ
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