Головний тренер Вереса Юрій Вірт пояснив суть претензій до захисників своєї команди, які не змогли зупинити форварда СК Дніпро-1 Артема Довбика.

"Висловлювання на адресу Довбика були після матчу в закритій роздягальні та адресувалися виключно моїм підопічним. Наголошую, що ці слова не були сказані до матчу або в перерві, тобто гравці не могли сприйняти їх, як заклик до протиправних дій проти суперника. Ці слова стосувалися невдалих дій моїх захисників.

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Доступ до роздягальні має знімальна група проєкту "Трендець", що знімає серіал "Футболіст". Фрагменти моїх слів потрапили до сюжету. Оскільки Верес не цензурує та не вносить правки у роботу медіа, фрагменти розбору матчу стали публічними.

Наступного дня, коли з'явилось в інтернеті відео "Футболіста", я зателефонував Артему. Поспілкувалися добре, як давні товариші. Порозумілися. Пояснив, що ні йому, ні будь-якому іншому гравцеві ніколи не бажав поганого, а тим більше жодного разу не налаштовував своїх гравців діяти брудно та жорстоко проти суперників. Навпаки, з повагою ставлюся до професії футболіста, бо сам колись грав.

Побажав Артемові яскравої та результативної гри за СК Дніпро-1 і збірну України. Нехай забиває якнайбільше. Довбик, своєю чергою, пообіцяв передати моїй донці Софії футболку зі своїм ім'ям і номером. На цій позитивній ноті поклали слухавки. Далі буду утримуватись від будь-яких емоційних висловлювань як публічно, так і у командній зоні. Ми, представники футбольного світу, маємо поважати один одного", – цитує Вірта FootBoom.

За інформацією ЗМІ, Комітет з етики та чесної гри УАФ на своєму засіданні розгляне висловлювання головного тренера Вереса після матчу 3-го туру УПЛ з СК Дніпро-1 (0:2).

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