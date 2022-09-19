Главный тренер Вереса Юрий Вирт объяснил суть претензий к защитникам своей команды, которые не смогли остановить форварда СК Днепр-1 Артема Довбика.

"Высказывания в адрес Довбика были после матча в закрытой раздевалке и адресовались исключительно моим подопечным. Отмечу, что эти слова не были сказаны перед матчем или в перерыве, то есть игроки не могли воспринять их как призыв к противоправным действиям против соперника. Эти слова касались неудачных действий моих защитников.

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Доступ к раздевалке имеет съемочная группа проекта "Трендец", снимающая сериал "Футболист". Фрагменты моих слов попали в сюжет. Поскольку Верес не цензурирует и не вносит правки в работу медиа, фрагменты разбора матча стали публичными.

На следующий день, когда появилось в интернете видео "Футболиста", я позвонил Артему. Пообщались хорошо, как старые товарищи. Поладили. Объяснил, что ни ему, ни любому другому игроку никогда не желал плохого, а тем более ни разу не настраивал своих игроков действовать грязно и жестоко против соперников. Напротив, с уважением отношусь к профессии футболиста, потому что сам когда-то играл.

Пожелал Артему яркой и результативной игры за СК Днепр-1 и сборную Украины. Пусть забивает как можно больше. Довбик, в свою очередь, пообещал передать моей дочери Софии футболку со своим именем и номером. На этой положительной ноте положили трубку. Далее буду воздерживаться от любых эмоциональных высказываний, как публично, так и в командной зоне. Мы, представители футбольного мира, должны уважать друг друга", – цитирует Вирта FootBoom.

По информации СМИ, Комитет по этике и честной игре УАФ на своем заседании рассмотрит высказывания главного тренера Вереса после матча 3-го тура УПЛ с СК Днепр-1 (0:2).

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