Розмова між спортивним директором Ювентуса Федеріко Керубіні та колишнім фінансовим директором клубу Стефано Бертолою, яка відбулася 22 липня 2021 року в ресторані в Турині, була записана слідчими, які вивчають фінанси Ювентуса. Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Повідомляється, що Бертола сказав фразу: "Ми робимо так само погано, як і за часів Кальчополі".

Керубіні нібито визнав, що Фабіо Паратічі, колишній спортивний директор Ювентуса, зайшов надто далеко у "законності", посилаючись на завищену вартість трансферів, зареєстровану клубом, щоб збалансувати бухгалтерські показники.

Згідно з джерелом, Паратічі виправдовував свої дії, вважаючи, що довести справжню вартість того чи іншого гравця "важко довести, якщо взагалі можливо".

Слідчі вважають, що завищена вартість трансферів гравців допомогла Ювентусу збалансувати звітність.

Нагадаємо, що Кальчополі – корупційний скандал в італійському футболі у 2006 році, коли було доведено "роботу" Ювентуса з арбітрами.

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