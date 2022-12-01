Разговор между спортивным директором Ювентуса Федерико Керубини и бывшим финансовым директором клуба Стефано Бертолой, который произошел 22 июля 2021 года в ресторане в Турине, был записан следователями, которые изучают финансы Ювентуса. Об этом информирует Gazzetta dello Sport.

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Согласно записи, Бертола произнёс фразу: "Мы поступаем так же плохо, как и во времена Кальчополи".

Керубини якобы признал, что Фабио Паратичи, бывший спортивный директор Ювентуса, зашел слишком далеко в "законности", ссылаясь на завышенную стоимость трансферов, зарегистрированную клубом, чтобы сбалансировать бухгалтерские показатели.

Согласно источнику, Паратичи оправдывал свои действия, считая, что доказать подлинную стоимость того или иного игрока "трудно доказать, если не невозможно".

Следователи считают, что завышенная стоимость трансферов игроков помогла Ювентусу сбалансировать отчетность.

Напомним, что Кальчополи – коррупционный скандал в итальянском футболе в 2006 году, когда было доказана "работа" Ювентуса с арбитрами.

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