Ордер на арешт Аньєллі вже готовий, – джерело
Туринська прокуратура знайшла привід для звинувачення Аньєллі.
Найближчим часом на адресу колишнього президента Ювентуса Андреа Аньєллі буде висунуто офіційні звинувачення. Як інформує Gazzetta dello Sport, туринська прокуратура вже підготувала ордер на арешт Аньєллі та інших 14 осіб з ради директорів клубу.
Ювентус можуть відправити до Серії Б тільки за однієї умови
До цього списку входить колишній спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі, який залишив клуб минулого року, щоб отримати аналогічну посаду у Тоттенхемі.
На своєму офіційному сайті Ювентус робить все можливе, щоб дати зрозуміти: колишніх керівників Ювентуса не звинувачують у фінансовому шахрайстві.
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