Найближчим часом на адресу колишнього президента Ювентуса Андреа Аньєллі буде висунуто офіційні звинувачення. Як інформує Gazzetta dello Sport, туринська прокуратура вже підготувала ордер на арешт Аньєллі та інших 14 осіб з ради директорів клубу.

Ювентус можуть відправити до Серії Б тільки за однієї умови

До цього списку входить колишній спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі, який залишив клуб минулого року, щоб отримати аналогічну посаду у Тоттенхемі.

На своєму офіційному сайті Ювентус робить все можливе, щоб дати зрозуміти: колишніх керівників Ювентуса не звинувачують у фінансовому шахрайстві.

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