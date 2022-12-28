Луганський клуб ще не розпочав трансферну діяльність та підписання новачків.

Український півзахисник Владлен Юрченко потрапив у заявку Зорі на сайті УПЛ через технічну помилку, повідомляє Meta Ratings.

Юрченко повернувся у Зорю, – ЗМІ

За інформацією джерела, попри те, що Юрченко нині перебуває у статусі вільного агента і шукає нову команду, Зоря не розглядає варіант співпраці зі своїм колишнім футболістом. До слова, на сайті УПЛ Владлен досі вказаний футболістом "мужиків".

Нагадаємо, Юрченко виступав за луганців з 2019 по 2021 роки. Його останнім клубом була чернігівська Десна, яку він покинув, скориставшись пунктом у контракті про можливість розірвання угоди. За чернігівців він провів 7 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює його у 2 млн євро.

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