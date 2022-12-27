Український півзахисник Владлен Юрченко продовжить кар'єру у Зорі, повідомляє Sport.ua.

Юрченко офіційно підтвердив відхід з Десни – хавбек категорично оцінив можливість повернення

У профілі гравця на офіційний сторінці УПЛ вказаний саме луганський клуб, в той час як у заявці "мужиків" його поки що немає. Також він відсутній у заявці Десни, за яку виступав в осінній частині чемпіонату.

До слова, раніше 27-річний футболіст підтвердив, що покинув чернігівців, скориставшись пунктом у контракті про можливість розірвання угоди, а на запитання про ймовірність повернення у Зорю сказав: "Нехай це буде секрет".

Нагадаємо, Юрченко вже виступав за луганців з 2019 по 2021 роки.

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