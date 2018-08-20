"Тебе беруть за горло і починають душити", – Худжамов розкритикував суддівство у матчі проти Ворскли

Голкіпер Маріуполя Рустам Худжамов розкритикував дії арбітра у матчі Ворскла – Маріуполь (2:1).

"Коли ти на поле, то відчуваєш, коли тебе беруть за горло і починають душити. Ось що сьогодні було.

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Що я говорив арбітру після гри? Я не зможу вам це передати, тому що нас, можливо, будуть дивитися діти.

Я розумію, що це домашнє суддівство. Непогано грати, коли у тебе є ще три додаткові людини на полі. Якщо ти за один момент даєш жовту, то і в іншу сторону за такий же момент потрібно давати жовту", – цитує Худжамова прес-служба Маріуполя.

Ворскла дотиснула Маріуполь завдяки автоголу і піднялась на 4 сходинки