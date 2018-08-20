toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ РЕАЛ МАДРИД - ХЕТАФЕ

"Тебе беруть за горло і починають душити", – Худжамов розкритикував суддівство у матчі проти Ворскли

10:51 332 Читать на русском
"Тебе беруть за горло і починають душити", – Худжамов розкритикував суддівство у матчі проти Ворскли
Рустам Худжамов / фото з соцмереж

Голкіпер Маріуполя Рустам Худжамов розкритикував дії арбітра у матчі Ворскла – Маріуполь (2:1).

"Коли ти на поле, то відчуваєш, коли тебе беруть за горло і починають душити. Ось що сьогодні було.

Ворскла – Маріуполь: фантастичний гол Кулача у стилі Роналду

Що я говорив арбітру після гри? Я не зможу вам це передати, тому що нас, можливо, будуть дивитися діти.

Я розумію, що це домашнє суддівство. Непогано грати, коли у тебе є ще три додаткові людини на полі. Якщо ти за один момент даєш жовту, то і в іншу сторону за такий же момент потрібно давати жовту", – цитує Худжамова прес-служба Маріуполя.

Ворскла дотиснула Маріуполь завдяки автоголу і піднялась на 4 сходинки

Україна5 тур

Ворскла - Маріуполь: Неділя 19 серпня 2018

Ворскла
Матч завершено
2 : 1
Маріуполь
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ворскла - Маріуполь Рустам Худжамов Рустам Худжамов Маріуполь Маріуполь
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
1
хв
Валенсія
21:00
Атлетіко
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук