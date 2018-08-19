Ворскла дотиснула Маріуполь завдяки автоголу і піднялась на 4 сходинки

Ворскла приймала Маріуполь у матчі 5 туру УПЛ. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Чурко на 19-й хвилині створив перший гольовий момент. Вінгер Маріуполя продерся праворуч і пробив – трохи недокрутив у дальній верхній кут. Фомін майже відразу забив. Чурко в центрі накрутив кількох захисників, перевів на Полегенька, а той з правого флангу знайшов голову нападника "азовців". Ворскла зрівняла завдяки шаленому голу Кулача. Нападник Ворскли зіграв у Бейла з фіналу Ліги чемпіонів і ледь не з межі штрафного ударом через себе вразив ворота. Кобахідзе з допомогою рикошету ледь не вивів Ворсклу вперед – маріупольській команді пощастило. Ще один класний удар виконав зі штрафного Ребенок під завісу тайму – Худжамов витягнув з дев'ятки.

Ворскла – Маріуполь: фантастичний гол Кулача у стилі Роналду

Друга половина розпочалась з могутнього дальнього удару бразильського дебютанта Ворскли Артура – мінімальний промах. Господарі продовжили гостро атакувати, і на 54-й удар з-за меж штрафного з великими труднощами перед собою парирував Худжамов. У гостей Тищенко і Чурко спробували знову вивести команду Бабича вперед, але їхні дальні удари не стали шоком для Шуста.

В останні 10 хвилин команди почали грати у відкритий футбол, а наслідком його стало те, що Ворскла вирвала перемогу. Кобахідзе пройшов справа, прострілив, а Полегенько випередив Ребенка і зрізав у власні ворота. На 4-й компенсованій хвилині Шуст видав свій 4-й сейв у матчі після пристойного удару суперника.

Як підсумок, команда Сачка вибирається із зони вильоту. Ворскла набрала 6 очок і обійшла 4 клуби, вийшовши на 7-й рядок. Маріуполь залишається передостаннім.

Україна. УПЛ, 5 тур

Ворскла – Маріуполь – 2:1

Голи: Кулач, 29, Полегенько, 89 (автогол) – Фомін, 21