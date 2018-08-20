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"Тебя берут за горло и начинают душить", – Худжамов раскритиковал судейство в матче против Ворсклы

10:51 56 Читати українською
"Тебя берут за горло и начинают душить", – Худжамов раскритиковал судейство в матче против Ворсклы
Рустам Худжамов / фото из соцсетей

Голкипер Мариуполя Рустам Худжамов раскритиковал действия арбитра в матче Ворскла –Мариуполь (2:1).

"Когда ты на поле, то чувствуешь, когда тебя берут за горло и начинают душить. Вот что сегодня было.

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Что я говорил арбитру после игры? Я не смогу вам это передать, потому что нас, возможно, будут смотреть дети.

Я понимаю, что это домашнее судейство. Неплохо играть, когда у тебя есть еще три дополнительных человека на поле. Если ты за один момент даешь желтую, то и в другую сторону за такой же момент нужно давать желтую", – цитирует Худжамова пресс-служба Мариуполя.

Ворскла дожала Мариуполь благодаря автоголу и поднялась на 4 места

Украина5 тур

Ворскла - Мариуполь: Воскресенье 19 августа 2018

Ворскла
Матч окончен
2 : 1
Мариуполь
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Ворскла - Мариуполь Рустам Худжамов Рустам Худжамов Мариуполь Мариуполь
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