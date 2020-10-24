"Це ідеальний проект, щоб втратити гроші. Ви знаєте, скільки людей в Іспанії дивилося матч Динамо проти Ювентуса? Менше 50 тисяч. Навіть матчі Сегунди дивиться більше 50 тисяч. Матч між Барсою та Ейбаром збирає мільйон.

"Україна віддалятиметься від процвітаючої еліти", – Шевченко категоричний щодо створення Європейської Суперліги

Національне почуття у футболі надзвичайно важливе, і що буде в тій лізі зірок, коли хтось йтиме 10-им чи 15-им? Якщо Реал посяде 10 місце, то давайте подивимося, хто буде ходити на Бернабеу. Є багато телевізійних компаній, які кажуть мені, що не вкладали б навіть один євро в цей проект, тому що аудиторія впала б. Це ідея для мрійників, лише теорії, ніякої реальності", – заявив Тебас у інтерв'ю YahoоSports.

Нагадаємо, раніше президент мадридського Реала Флорентіно Перес висловив ідею щодо створення Суперліги, до якої повинні увійти найсильніші клуби Європи.

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