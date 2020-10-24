"Это идеальный проект, чтобы потерять деньги. Вы знаете, сколько людей в Испании смотрели матч Динамо против Ювентуса? Меньше 50 тысяч. Даже матче Сегунды смотрят более 50 тысяч. Матч между Барсой и Эйбаром собирает миллион.

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Национальное чувство в футболе очень важно, и что будет в той лиге звезд, когда кто-то будет идти 10-ым или 15-ым? Если Реал займет 10 место, то давайте посмотрим, кто будет ходить на Бернабеу. Есть много телевизионных компаний, которые говорят мне, что не вкладывали бы даже один евро в этот проект, потому что аудитория упала бы. Это идея для мечтателей, только теории, никакой реальности", – заявил Тебас в интервью YahoоSports.

Напомним, ранее президент мадридского Реала Флорентино Перес высказал идею о создании Суперлиги, в которую должны войти сильнейшие клубы Европы.

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