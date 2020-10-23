"Україна віддалятиметься від процвітаючої еліти", – Шевченко категоричний щодо створення Європейської Суперліги
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не в захваті від ідеї створення елітного клубного турніру.
"Ідея створення Європейської Суперліги несе велику небезпеку тому футболу, до якого ми звикли. Країни накшталт України потерпатимуть і ще більше віддалятимуться від процвітаючої еліти.
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Концепція змін повинна передбачати розвиток футболу на всіх рівнях", – написав Шевченко у Twitter.
Нагадаємо, раніше президент мадридського Реала Флорентіно Перес висловив ідею щодо створення Суперліги, до якої повинні увійти найсильніші клуби Європи.
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