Лідер "гірників" відвідав тренування Інтернасьйонала і вкотре зізнався у прихильності бразильському клубу.

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"Я хочу повернутися в Інтер, але не все залежить від мене. Мої агент і адвокат проведуть переговори з Інтером. Втім, у мене залишається 5 місяців контракту з Шахтарем, і з ним також потрібно все обговорити. Я хочу знати про все, що може трапитися. Вболівальники "червоних" (прізвисько Інтернасьйонала – прим. Футбол 24) можуть бути спокійні. У мене були пропозиції від інших клубів, але пріоритетом завжди залишався Інтер. Ще 5 місяців у Шахтарі, але я бажаю повернутися сюди", – цитує Тайсона UOL Esporte.

Джерело додає, що бразилець вже домовився про дворічний контракт з Інтернасьйоналем, але досягти компромісу щодо зимового відходу з Шахтаря поки не вдається.

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