Лидер "горняков" посетил тренировку Интернасьонала и еще раз признался в приверженности бразильскому клубу.

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"Я хочу вернуться в Интер, но не все зависит от меня. Мои агент и адвокат проведут переговоры с Интером. Впрочем, у меня остается 5 месяцев контракта с Шахтером, и с ним также нужно все обсудить. Я хочу знать обо всем, что может случиться. Болельщики "красных" (прозвище Интернасьоналя – прим. Футбол 24) могут быть спокойны. У меня были предложения от других клубов, но приоритетом всегда оставался Интер. Еще 5 месяцев в Шахтере, но я хочу вернуться сюда", – цитирует Тайсона UOL Esporte.

Источник добавляет, что бразилец уже договорился о двухлетнем контракте с Интернасьоналом, но достичь компромисса по зимнему уходу из Шахтера пока не удается.

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