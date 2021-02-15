Тайсон став найкращим легіонером УПЛ
21:40 - Читать на русском
Бразильський хавбек "гірників" отримав чергову престижну відзнаку.
Півзахисник Шахтаря Тайсон визнаний переможцем у номінації "Найкращий легіонер, який грає в Україні" на церемонії "Футбольні зірки України-2020".
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33-річний гравець випередив свого партнера по команді Манора Соломона (Ізраїль) та новоспеченого форварда луганської Зорі Захедітабара Шахаба (Іран), який минулий рік провів у донецькому Олімпіку.
Нагадаємо, у поточному сезоні бразилець провів у футболці "гірників" 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу.
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