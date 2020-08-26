Тайсон потрапив до символічної збірної Ліги Європи сезону 2019/20

УЄФА на своєму офіційному сайті оприлюднив символічну збірну Ліги Європи за підсумками минулого сезону.
Тайсон став найкращим гравцем 1 туру УПЛ за версією InStat – в топ-10 лише один представник Динамо
У списку найкорисніших виконавців знайшлось місце і бразильському хавбеку Шахтаря Тайсону. Легіонер "гірників" провів у минулому розіграші ЛЄ 6 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.
Нагадаємо, Інтер зупинив Шахтар за крок до фіналу, розгромивши підопічних Каштру (5:0).
Як Інтер допоміг збірній України: жорсткий анекдот про Пятова і слова Гвардіоли у реакції на нищівні 0:5 Шахтаря