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Тайсон потрапив до символічної збірної Ліги Європи сезону 2019/20

18:05 - Читать на русском
Тайсон потрапив до символічної збірної Ліги Європи сезону 2019/20
Тайсон / Фото ФК Шахтар

Шахтар делегував свого лідера у список найкращих виконавців ЛЄ.

УЄФА на своєму офіційному сайті оприлюднив символічну збірну Ліги Європи за підсумками минулого сезону.

Тайсон став найкращим гравцем 1 туру УПЛ за версією InStat – в топ-10 лише один представник Динамо

У списку найкорисніших виконавців знайшлось місце і бразильському хавбеку Шахтаря Тайсону. Легіонер "гірників" провів у минулому розіграші ЛЄ 6 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

Нагадаємо, Інтер зупинив Шахтар за крок до фіналу, розгромивши підопічних Каштру (5:0).

Як Інтер допоміг збірній України: жорсткий анекдот про Пятова і слова Гвардіоли у реакції на нищівні 0:5 Шахтаря

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Теги
Шахтар Шахтар Ліга Європи УЄФА Тайсон
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