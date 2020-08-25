toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - ДИНАМО ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Тайсон став найкращим гравцем 1 туру УПЛ за версією InStat – в топ-10 лише один представник Динамо

18:59 - Читать на русском
Тайсон став найкращим гравцем 1 туру УПЛ за версією InStat – в топ-10 лише один представник Динамо
Тайсон / Сайт Шахтаря

Гравці Шахтаря стали лідерами за багатьма показниками ефективності у поєдинках 1 туру УПЛ.

Аналітичний ресурс InStat назвав Тайсона найкращим гравцем стартового туру УПЛ, інформує Команда№1.

Марнотрат Супряга, розігрувач Кендзьора і сенсаційний дриблер з Олександрії – лідери за статистикою в першому турі УПЛ

Бразилець набрав 376 балів ефективності і суттєво випередив свого одноклубника Алана Патріка (323). Трійку лідерів замкнув форвард Десни Пилип Будківський (319). Цікаво, що в топ-10 потрапили відразу п'ять представників Шахтаря, який переміг Колос з рахунком 3:1. Натомість розгром Олімпіка (1:4) у виконанні Динамо був не настільки яскравим з точки зору статистики – кияни делегували лише Олександра Караваєва.

Нагадаємо, УПЛ бере паузу через матчі національних збірних – 2 тур чемпіонату розпочнеться аж 12 вересня.

"Луческу підтримав Шапаренка та Супрягу": що відбувається у Динамо і чому у Скрипника – дуже скрутна ситуація

blog_ava
"Луческу підтримав Шапаренка та Супрягу": що відбувається у Динамо і чому у Скрипника – дуже скрутна ситуація
13:00
25877
Теги
Динамо Динамо Тайсон Пилип Пилип Будківський Алан Алан Патрік Олександр Олександр Караваєв Шахтар Шахтар
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • "Перед смертю – живи!": правила життя Мірчі Луческу
    Овертайм — 15:006901 "Перед смертю – живи!": правила життя Мірчі Луческу
1
год
:
5
хв
Шахтар
21:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?