Тайсон став найкращим гравцем 1 туру УПЛ за версією InStat – в топ-10 лише один представник Динамо

Аналітичний ресурс InStat назвав Тайсона найкращим гравцем стартового туру УПЛ, інформує Команда№1.

Марнотрат Супряга, розігрувач Кендзьора і сенсаційний дриблер з Олександрії – лідери за статистикою в першому турі УПЛ

Бразилець набрав 376 балів ефективності і суттєво випередив свого одноклубника Алана Патріка (323). Трійку лідерів замкнув форвард Десни Пилип Будківський (319). Цікаво, що в топ-10 потрапили відразу п'ять представників Шахтаря, який переміг Колос з рахунком 3:1. Натомість розгром Олімпіка (1:4) у виконанні Динамо був не настільки яскравим з точки зору статистики – кияни делегували лише Олександра Караваєва.

Нагадаємо, УПЛ бере паузу через матчі національних збірних – 2 тур чемпіонату розпочнеться аж 12 вересня.

"Луческу підтримав Шапаренка та Супрягу": що відбувається у Динамо і чому у Скрипника – дуже скрутна ситуація