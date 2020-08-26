Тайсон попал в символическую сборную Лиги Европы сезона 2019/20

УЕФА на своем официальном сайте обнародовал символическую сборную Лиги Европы по итогам прошлого сезона.
Тайсон стал лучшим игроком 1 тура УПЛ по версии InStat – в топ-10 только один представитель Динамо
В списке самых полезных исполнителей нашлось место и бразильскому хавбеку Шахтера Тайсону. Легионер "горняков" провел в прошлом розыгрыше ЛЕ 6 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.
Напомним, Интер остановил Шахтер в шаге от финала, разгромив подопечных Каштру (5:0).
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