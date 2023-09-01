Тайсон дублем посприяв розгрому, фіаско екс-динамівця, у топ-чемпіонатів одна втрата: Ліга конференцій
Визначились ще 20 команд, які складуть компанію Зорі на груповому етапі Ліги конференцій.
Ліга конференцій, матчі-відповіді плей-офф кваліфікації
Буде-Глімт – Сепсі – 3:2 у додатковий час (перший матч – 2:2)
Голи: Серлі, 24, Пеллегріно, 29, 100 (пен.) – Алімі, 42, Варга, 46
Вилучення: Стефанеску, 120+1 (С)
ГІК – Фарул – 2:0 (1:2)
Голи: Радуловіч, 20, 70
Брейдаблік – Струга – 1:0 (1:0)
Гол: Ейнарссон, 3
АПОЕЛ – Гент – 1:2 (0:2)
Гол: Роф, 90+5 (аг) – Самоїс, 29, Тіссудалі, 79
Бранн – АЗ – 3:3, 5:6 в серії пенальті (1:1)
Голи: Кнудсен, 45+1, Солтвелдт, 66, Сері Ларсен, 82 – Ладо, 12, Мейнанс, 29, ван Боммель, 50
Вилучення: Міре, 120+1 (Б)
Вікторія Пльзень – Тобол – 3:0 (2:1)
Голи: Хори, 32, Дуросінмі, 59, Траоре, 90+3
Твенте – Фенербахче – 0:1 (1:5)
Гол: Джеко, 72 (пен.)
ПАОК – Хартс – 4:0 (2:1)
Голи: Тайсон, 16, 71, Льямас, 23, Константеліас, 57
Адана Демірспор – Генк – 1:0, 4:5 у серії пенальті (1:2)
Гол: Ндіайє, 45+10
Нереалізований пенальті: Ндіайє, 45+10 (АД)
БАТЕ – Балкані – 1:0 (1:4)
Гол: Концевой, 30
Партизані – Астана – 1:1 (0:1)
Голи: Бінцука, 25 – Томасов, 46
Ференцварош – Жальгіріс – 3:0 (4:0)
Голи: Траоре, 4, 48, Варга, 42 (пен.)
Фіорентина – Рапід Відень – 2:0 (0:1)
Голи: Гонсалес, 59, 90 (пен.)
Целє – Маккабі Т-А – 1:1 (1:4)
Голи: Матко, 49 – Каніховскі, 49
Рієка – Лілль – 1:1 в додатковий час (1:2)
Голи: Смолчіч – Девід, 109
Айнтрахт Ф – Левскі – 2:0 (1:1)
Голи: Нганкам, 79, Скірі, 86
Брюгге – Осасуна – 2:2 (2:1)
Голи: Тьяго, 73, Сков Ольсен, 76 – Мохіка, 27, Будімір, 53
Астон Вілла – Хіберніан – 3:0 (5:0)
Голи: Дуран, 11, Бейлі, 34, Кеш, 61
Легія – Мітьюлланд – 1:1, 6:5 в серії пенальті (3:3)
Голи: Пекхарт, 53 – Паулінью, 71
Партизан – Норшеллан – 0:1 (0:5)
Гол: Осман, 30
Вилучення: Ніколіч, 83 (П)
Топ-чемпіонати обійшлися майже без втрат, хоча легко було далеко не всім. Фіорентина завдяки дублю Ніко Гонсалеса змогла виправити помилку першого матчу і пройти віденський Рапід. Лілль взагалі був змушений відіграти зайві півгодини, щоб дотиснути Рієку.
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Айнтрахт вдома довів перевагу над Левскі. Осасуна довго боролася за єврокубковий сезон у судах, проте до групового етапу не дожила. На шляху іспанців став міцний Брюгге. Астон Вілла видала найвпевненіший прохід стадії – загальні 8:0 проти Хіберніана.
Українські вболівальники явно звернули увагу на перфоманс Тайсона. 33-річний екс-вінгер Шахтаря дублем допоміг ПАОКу розбити Хартс і легко пройти далі. Колишній динамівець Кендзьора відіграв завершальні півгодини.
Ще один екс-легіонер Києва поховав свою команду. Юнес Беланда припустився єдиної помилки у серії пенальті, яку його Адана Демірспор програв Генку.
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