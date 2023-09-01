Визначились ще 20 команд, які складуть компанію Зорі на груповому етапі Ліги конференцій.

Ліга конференцій, матчі-відповіді плей-офф кваліфікації

Буде-Глімт – Сепсі – 3:2 у додатковий час (перший матч – 2:2)

Голи: Серлі, 24, Пеллегріно, 29, 100 (пен.) – Алімі, 42, Варга, 46

Вилучення: Стефанеску, 120+1 (С)

ГІК – Фарул – 2:0 (1:2)

Голи: Радуловіч, 20, 70

Брейдаблік – Струга – 1:0 (1:0)

Гол: Ейнарссон, 3

АПОЕЛ – Гент – 1:2 (0:2)

Гол: Роф, 90+5 (аг) – Самоїс, 29, Тіссудалі, 79

Бранн – АЗ – 3:3, 5:6 в серії пенальті (1:1)

Голи: Кнудсен, 45+1, Солтвелдт, 66, Сері Ларсен, 82 – Ладо, 12, Мейнанс, 29, ван Боммель, 50

Вилучення: Міре, 120+1 (Б)

Вікторія Пльзень – Тобол – 3:0 (2:1)

Голи: Хори, 32, Дуросінмі, 59, Траоре, 90+3

Твенте – Фенербахче – 0:1 (1:5)

Гол: Джеко, 72 (пен.)

ПАОК – Хартс – 4:0 (2:1)

Голи: Тайсон, 16, 71, Льямас, 23, Константеліас, 57

Адана Демірспор – Генк – 1:0, 4:5 у серії пенальті (1:2)

Гол: Ндіайє, 45+10

Нереалізований пенальті: Ндіайє, 45+10 (АД)

БАТЕ – Балкані – 1:0 (1:4)

Гол: Концевой, 30

Партизані – Астана – 1:1 (0:1)

Голи: Бінцука, 25 – Томасов, 46

Ференцварош – Жальгіріс – 3:0 (4:0)

Голи: Траоре, 4, 48, Варга, 42 (пен.)

Фіорентина – Рапід Відень – 2:0 (0:1)

Голи: Гонсалес, 59, 90 (пен.)

Целє – Маккабі Т-А – 1:1 (1:4)

Голи: Матко, 49 – Каніховскі, 49

Рієка – Лілль – 1:1 в додатковий час (1:2)

Голи: Смолчіч – Девід, 109

Айнтрахт Ф – Левскі – 2:0 (1:1)

Голи: Нганкам, 79, Скірі, 86

Брюгге – Осасуна – 2:2 (2:1)

Голи: Тьяго, 73, Сков Ольсен, 76 – Мохіка, 27, Будімір, 53

Астон Вілла – Хіберніан – 3:0 (5:0)

Голи: Дуран, 11, Бейлі, 34, Кеш, 61

Легія – Мітьюлланд – 1:1, 6:5 в серії пенальті (3:3)

Голи: Пекхарт, 53 – Паулінью, 71

Партизан – Норшеллан – 0:1 (0:5)

Гол: Осман, 30

Вилучення: Ніколіч, 83 (П)

Топ-чемпіонати обійшлися майже без втрат, хоча легко було далеко не всім. Фіорентина завдяки дублю Ніко Гонсалеса змогла виправити помилку першого матчу і пройти віденський Рапід. Лілль взагалі був змушений відіграти зайві півгодини, щоб дотиснути Рієку.

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Айнтрахт вдома довів перевагу над Левскі. Осасуна довго боролася за єврокубковий сезон у судах, проте до групового етапу не дожила. На шляху іспанців став міцний Брюгге. Астон Вілла видала найвпевненіший прохід стадії – загальні 8:0 проти Хіберніана.

Українські вболівальники явно звернули увагу на перфоманс Тайсона. 33-річний екс-вінгер Шахтаря дублем допоміг ПАОКу розбити Хартс і легко пройти далі. Колишній динамівець Кендзьора відіграв завершальні півгодини.

Ще один екс-легіонер Києва поховав свою команду. Юнес Беланда припустився єдиної помилки у серії пенальті, яку його Адана Демірспор програв Генку.

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