Определилось еще 20 команд, которые составят компанию Заре на групповом этапе Лиги конференций.

Лига конференций, ответные матчи плей-офф квалификации

Буде-Глимт – Сепси – 3:2 в дополнительное время (первый матч – 2:2)

Голы: Серли, 24, Пеллегрино, 29, 100 (пен.) – Алими, 42, Варга, 46

Удаление: Стефанеску, 120+1 (С)

ХИК – Фарул – 2:0 (1:2)

Голы: Радулович, 20, 70

Брейдаблик – Строга – 1:0 (1:0)

Гол: Эйнарссон, 3

АПОЭЛ – Гент – 1:2 (0:2)

Гол: Роф, 90+5 (аг) – Самоис, 29, Тиссудали, 79

Бранн – АЗ – 3:3, 5:6 в серии пенальти (1:1)

Голы: Кнудсен, 45+1, Солтвелдт, 66, Сери Ларсен, 82 – Ладо, 12, Мэйнанс, 29, ван Боммель, 50

Удаление: Мире, 120+1 (Б)

Виктория Пльзень – Тобол – 3:0 (2:1)

Голы: Хоры, 32, Дуросинми, 59, Траоре, 90+3

Твенте – Фенербахче – 0:1 (1:5)

Гол: Джеко, 72 (пен.)

ПАОК – Хартс – 4:0 (2:1)

Голы: Тайсон, 16, 71, Льямас, 23, Константелиас, 57

Адана Демирспор – Генк – 1:0, 4:5 в серии пенальти (1:2)

Гол: Ндиайе, 45+10

Нереализованный пенальти: Ндиайе, 45+10 (АД)

БАТЭ – Балкани – 1:0 (1:4)

Гол: Концевой, 30

Партизани – Астана – 1:1 (0:1)

Голы: Бинцука, 25 – Томасов, 46

Ференцварош – Жальгирис – 3:0 (4:0)

Голы: Траоре, 4, 48, Варга, 42 (пен.)

Фиорентина – Рапид Вена – 2:0 (0:1)

Голы: Гонсалес, 59, 90 (пен.)

Целе – Маккаби Т-А – 1:1 (1:4)

Голы: Матко, 49 – Каниховски, 49

Риека – Лилль – 1:1 в дополнительное время (1:2)

Голы: Смолчич – Дэвид, 109

Айнтрахт Ф – Левски – 2:0 (1:1)

Голы: Нганкам, 79, Скири, 86

Брюгге – Осасуна – 2:2 (2:1)

Голы: Тьяго, 73, Сков Ольсен, 76 – Мохика, 27, Будимир, 53

Астон Вилла – Хиберниан – 3:0 (5:0)

Голы: Дуран, 11, Бейли, 34, Кэш, 61

Легия – Митьюлланд – 1:1, 6:5 в серии пенальти (3:3)

Голы: Пекхарт, 53 – Паулинью, 71

Партизан – Норшеллан – 0:1 (0:5)

Гол: Осман, 30

Удаление: Николич, 83 (П)

Топ-чемпионаты обошлись почти без потерь, хотя легко было далеко не всем. Фиорентина благодаря дублю Нико Гонсалеса смогла исправить ошибку первого матча и пройти венский Рапид. Лилль вообще был вынужден отыграть лишние полчаса, чтобы дожать Риеку.

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Айнтрахт дома доказал преимущество над Левски. Осасуна долго боролась за еврокубковый сезон в судах, однако до группового этапа не дожила. На пути испанцев встал крепкий Брюгге. Астон Вилла выдала самый уверенный проход стадии – общие 8:0 против Хиберниана.

Украинские болельщики явно обратили внимание на перформанс Тайсона. 33-летний экс-вингер Шахтера дублем помог ПАОКу разбить Хартс и легко пройти дальше. Бывший динамовец Кендзера отыграл заключительные полчаса.

Еще один экс-легионер Киева похоронил свою команду. Юнес Беланда допустил единственную ошибку в серии пенальти, которую его Адана Демирспор проиграл Генку.

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