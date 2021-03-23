Вінгер Шахтаря Тайсон ще не визначився щодо свого майбутнього. Щодня на фоні скандалу в клубі виринають все нові подробиці щодо його подальшого працевлаштування.

33-річний бразилець продовжує контактувати з Інтернасьйоналом щодо майбутнього трансферу, але не поспішає підписувати попередній контракт.

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Причиною цьому, як повідомляє Globo, є обіцянка Тайсона. Вінгер дав слово "гірникам", що не буде ставити свій підпис на угоді з іншим клубом до завершення контракту з українською командою. Це станеться влітку 2021-го. Наразі бразилець веде перемовини з Інтернасьйоналом і хоче виступати в колективі протягом 3 років.

Нагадаємо, контракт Тайсона з Шахтарем завершується влітку 2021-го. Він грає за донеччан з 2013 року. У поточному сезоні провів за "гірників" 24 матчі у всіх турнірах, забив два м'ячі та віддав один асист.

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