Вингер Шахтера Тайсон еще не определился относительно своего будущего. Ежедневно на фоне скандала в клубе всплывают все новые подробности относительно его дальнейшего трудоустройства.

33-летний бразилец продолжает контактировать с Интернасьоналом относительно будущего трансфера, но не спешит подписывать предварительный контракт.

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Причиной этому, как сообщает Globo, является обещание Тайсона. Вингер дал слово "горнякам", что не будет ставить свою подпись на соглашении с другим клубом до завершения контракта с украинской командой. Это произойдет летом 2021-го. Сейчас бразилец ведет переговоры с Интернасьоналом и хочет выступать в коллективе в течение 3 лет.

Напомним, контракт Тайсона с Шахтером заканчивается летом 2021-го. Он играет за дончан с 2013 года. В текущем сезоне провел за "горняков" 24 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал один ассист.

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