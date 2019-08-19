"Роналду був егоїстом, завжди ходив біля дзеркала", – Форлан згадав спільні роки з португальцем в МЮ

Уругвайський нападник розповів про характер Роналду в часи виступів за "червоних дияволів".

На думку Форлана, португалець занадто багату часу приділяв своїй зовнішності.

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"Роналду, на відміну від Бекхема, був егоїстом в роздягальні. Кріштіану завжди хотів бути поруч з дзеркалом. Він проводив весь день біля дзеркала", – розповів Форлан в інтерв'ю Mirror.

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Уругваєць грав за Манчестер Юнайтед з 2002 по 2004 рік (17 голів в 98 матчах). Цього літа легендарний нападник оголосив про завершення кар'єри.