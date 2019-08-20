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Роналду визнав, що заплатив Майорзі, але спростовує факт зґвалтування, – ЗМІ

08:25 1999 Читать на русском
Роналду визнав, що заплатив Майорзі, але спростовує факт зґвалтування, – ЗМІ
Кріштіану Роналду / Reuters

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду заплатив Кетрін Майорзі, яка звинуватила зіркового гравця у зґвалтуванні.

Кріштіану Роналду заплатив дівчині 375 тисяч доларів, але при цьому він категорично заперечує звинувачення у зґвалтуванні, передає TMZ.

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Гроші були виплачені Майорзі, аби вона не обговорювала судовий процес у ЗМІ. Кетрін заявила, що отримала від Роналду ці гроші в 2010 році.

"Роналду заплатив Майорзі 375 тисяч доларів, і обидві сторони домовилися дотримуватися умов договору про нерозголошення подій того вечора", – повідомляється в судових документах у справі Роналду.

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Ці документи стали доступні недавно. У них кілька разів згадується, що футболіст заплатив Майорзі. Однак, згідно з цим же документам, Роналду постійно підкреслює, що подібна дія з його боку не є визнанням провини. Додамо, що з Роналду були зняті всі підозри у справі про зґвалтування Майорги.

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