Ерцгебірге на своєму офіційному сайті оголосив про завершення трансферу Бориса Тащи.

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Контракт українця розрахований до літа 2023 року з опцією продовження. Нападник приєднався на правах вільного агента та вже встиг відреагувати на прихід до нового клубу: "Останні кілька місяців були для мене справді важкими, і сьогодні я нарешті можу повернутися до футболу. Щиро дякую Ерцгебірге за цю можливість. Я дуже радий бути частиною цього клубу і сподіваюся досягти успіху разом", – написав Тащи у своєму Instagram.

Нагадаємо, Тащи у січні 2022-го залишив південнокорейський Пхохан Стілерс і з того часу перебував без клубу. У нашого співвітчизника є великий досвід виступів у Німеччині – свого часу він встиг пограти за Штутгарт, Дуйсбруг та Санкт-Паулі. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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