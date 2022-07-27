Эрцгебирге на своем официальном сайте объявил о завершении трансфера Бориса Тащи.

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Контракт украинца рассчитан до лета 2023 с опцией продления. Нападающий присоединился на правах свободного агента и уже успел отреагировать на приход в новый клуб: "Последние несколько месяцев были для меня действительно тяжелыми, и сегодня я наконец-то могу вернуться к футболу. Искренне благодарю Эрцгебирге за эту возможность. Я очень рад быть частью этого клуба и надеюсь добиться успеха вместе", – написал Тащи в своем Instagram.

Напомним, Тащи в январе 2022-го покинул южнокорейский Пхохан Стилерс и с тех пор находился без клуба. У нашего соотечественника есть большой опыт выступлений в Германии – в свое время он успел поиграть за Штутгарт, Дуйсбруг и Санкт-Паули. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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