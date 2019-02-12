toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АЯКС - РЕАЛ МАДРИД ТОТТЕНХЭМ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД ОЛИМПИАКОС - ДИНАМО КИЕВ

Таргамадзе, Танковский, Парцвания и Пидкивка тренируются с Арсеналом-Киев

12 февраля 23:50 221 Читати українською
Таргамадзе, Танковский, Парцвания и Пидкивка тренируются с Арсеналом-Киев
Роман Пидкивка / Фото: ФК Карпаты

Столичный клуб могут усилить сразу несколько известных украинских игроков.

Ряд потенциальных новичков присоединилось к киевскому Арсенала на сборах в Турции.

Арсенал-Киев может подписать Таргамадзе

В частности, речь об экс-защитнике Динамо Темуре Парцвании, экс-игроке Карпат Романе Пидкивке, бывшего хавбека Шахтера Давида Таргамадзе и полузащитника Вячеслава Танковского, контракт которого принадлежит Шахтеру, сообщает Footboom.

Предыдущим клубом Парцвании была Кишварда, где он играл вместе с Милевским, Таргамадзе выступал за Сабуртало, в составе которого стал чемпионом Грузии, Пидкивка недавно разорвал контракт с Карпатами, а Танковский после первого сбора в составе "горняков" вскоре оказался в Арсенале-Киев.

"Ми розтрощили Динамо – 5:0". Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу, – ним марили Арсенал та Рома

Теги
Трансферы Трансферы чемпионата Украины Арсенал-Киев Арсенал-Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
51
мин
Олимпиакос
19:55
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук