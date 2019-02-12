Таргамадзе, Танковский, Парцвания и Пидкивка тренируются с Арсеналом-Киев

Столичный клуб могут усилить сразу несколько известных украинских игроков.

Ряд потенциальных новичков присоединилось к киевскому Арсенала на сборах в Турции.

Арсенал-Киев может подписать Таргамадзе

В частности, речь об экс-защитнике Динамо Темуре Парцвании, экс-игроке Карпат Романе Пидкивке, бывшего хавбека Шахтера Давида Таргамадзе и полузащитника Вячеслава Танковского, контракт которого принадлежит Шахтеру, сообщает Footboom.

Предыдущим клубом Парцвании была Кишварда, где он играл вместе с Милевским, Таргамадзе выступал за Сабуртало, в составе которого стал чемпионом Грузии, Пидкивка недавно разорвал контракт с Карпатами, а Танковский после первого сбора в составе "горняков" вскоре оказался в Арсенале-Киев.

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