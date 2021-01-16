Півзахисник Шахтаря В'ячеслав Танковський, який на правах оренди виступає за Маріуполь, розповів про навантаження під час тренувань в Анталії.

"Якраз було перше тренування. Пацани кажуть, що за тиждень трохи "підригнули". А я якраз приїхав, коли перепаси пішли, так що трохи пощастило.

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Голова крутилась, в перші дні завжди важко. PlayStation, iPad, ігри всякі, серіали – тільки так рятуємося від нудьги, розбавляємо потроху. Два тижні зборів вистачає, потім вже йде виживання", – сказав Танковський у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Маріуполь вирушив на збори до Туреччини 7 січня. Вони триватимуть до 5 лютого. Танковський приєднався до команди пізніше, оскільки відновлювався після травми.

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