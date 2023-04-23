"Я мав пропозиції з чемпіонатів Азербайджану та Грузії, але це було несерйозно, далі спілкуватися не було сенсу. Називати клуби я не хочу, в одному з них раніше працював (Максимов працював в азербайджанській Кешлі, – прим.).

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Зараз мені цікаво попрацювати спортивним директором, якась жилка в мене лежить до цього. Я загадувати не люблю і тішуся з того, що є. Сьогодні я спортивний директор, завтра – юнацький тренер. Все може бути.

Чи було б у майбутньому мені цікаво попрацювати в Динамо та національній збірній України? Який сенс про це говорити? Там є люди, які платять гроші та запрошують тренерів для досягнення якихось результатів", – сказав Максимов у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, 54-річний фахівець майже рік перебував без роботи (після звільнення з Ворскли у травні 2022-го).

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