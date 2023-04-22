"Зустрівся з президентом Полісся Геннадієм Буткевичем. Обговорили багато питань життєдіяльності клубу і його розвитку в найближчому майбутньому. І я прийняв запрошення.

Максимов офіційно став спортивним директором Полісся

Хочу заявити, що я за жодних обставин не буду в майбутньому працювати головним тренером Полісся. Я знаю, що Буткевич у всьому підтримує Юрія Калітвінцева. У цьому питанні хочеться одразу розставити всі крапки над "і".

Для мене робота спортивним директором – це новий виклик. До цього я багато років пропрацював головним тренером і не відкидаю, що у майбутньому можу повернутися до цієї посади, але тільки не в Поліссі.

Я відповідатиму за спортивну частину роботи клубу: селекція в основний склад, курування команди U-19, виховання дітей у дитячо-юнацькій академії клубу. Ми всі разом повинні домагатися переможного результату. Полісся має вийти в Прем'єр-лігу і перебувати там на гідному місці", – сказав Максимов у коментарі Sportarena.

Нагадаємо, Полісся лідирує у Чемпіонській групі турнірної таблиці Першої ліги, маючи у своєму активі 19 очок.

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