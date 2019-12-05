Тальяфіко за крок від переходу у дортмундську Борусію

Захисник збірної Аргентини Ніколас Тальяфіко найближчим часом може змінити клуб і чемпіонат.

Захисник амстердамського Аякса Ніколас Тальяфіко проводить свій останній сезон у футболці нідерландського клубу, повідомляє аргентинське видання El Intransigente. Головним претендентом на 27-річного футболіста є дортмундська Борусія, яка готова заплатити за гравця 60 млн євро. Окрім того, самому Ніколасу німці готові вдвічі збільшити оклад у порівнянні з тим, який він отримує у чемпіонаті Нідерландів.

Мессі не кликав мене в Барселону, це я кликав його в Аякс, – Тальяфіко

Нагадаємо, Тальяфіко дебютував у великому футболі у 2011 р. за аргентинський Банфілд. До переходу у 2018 р. в Аякс він встиг пограти у вітчизняному Індепендьєнте та іспанській Мурсії. На початку травня 2019 р. чемпіони Нідерландів продовжили контракт зі своїм захисником до 2022 року.

"Котися під три чорти": фани Вест Хема знищують Ярмоленка після поразки – безпомічність та дивацтво