Мессі не кликав мене в Барселону, це я кликав його в Аякс, – Тальяфіко

Захисник амстердамського Аякса Ніколас Тальяфіко зізнався. що не розмовляв з Ліонелем Мессі щодо переходу в Барселону.

"Чи кликав мене Мессі в Барсу? Ні, це я кликав його в Аякс.

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Не думаю, що у нього є така влада в клубі, щоб він міг обирати гравців, яких Барселона повинна купувати. Звісно, до його думки прислухаються, але навряд чи вона є головним критерієм вибору.

Скоро я побачу його в збірній, тож неодмінно запропоную перейти в Аякс разом з Луїсом Суаресом", – цитує Тальяфіко De Telegraaf.

Нагадаємо, в цьому році Тальяфіко продовжив контракт з Аяксом до 2022 року, хоча в інтересах аргентинця був зацікавлений Реал.

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