Чехія, 2 тур

Слован Ліберец – Тепліце – 5:1

Голи: Думбія, 9, Таловєров, 22, ван Бюрен, 45+3, 53, 69 – Урбанец, 43

Слован без втрат почав новий сезон у чемпіонаті Чехії. Черговою жертвою команди з Лібереца став Тепліце. Господарі знищили суперників з рахунком 5:1.

Безус офіційно обрав нову команду – українець виступатиме за титулований клуб з Європи

У складі Слована вкотре повний матч відіграв Максим Таловєров. Ба більше, сьогодні українець вперше забив гол за команду, до якої приєднався лише три тижні тому. Таловєров, як і належить центрбеку, відзначився після кутового. Він навіть міг дубль оформити, але друга спроба завершилася ударом у поперечину.