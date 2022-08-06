Чехия, 2 тур

Слован Либерец – Теплите – 5:1

Голы: Думбия, 9, Таловеров, 22, ван Бюрен, 45+3, 53, 69 – Урбанец, 43

Слован без потерь начал новый сезон в чемпионате Чехии. Очередной жертвой команды из Либереца стал Теплице. Хозяева уничтожили соперников со счётом 5:1.

Безус официально выбрал новую команду – украинец будет выступать за титулованный клуб из Европы

В составе Слована в очередной раз полный матч отыграл Максим Таловеров. Более того, сегодня украинец впервые забил гол за команду, к которой присоединился всего три недели назад. Таловеров, как и положено центрбеку, отличился после углового. Он даже мог дубль оформить, но вторая попытка завершилась ударом в перекладину.