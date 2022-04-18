Таловєров віддав дебютний асист за Славію – українець став співавтором переможного гола і допоміг втримати лідерство
Захисник молодіжної збірної України Максим Таловєров результативною дією допоміг Славії обіграти Яблонец.
Чемпіонат Чехії, 29 тур
Яблонец – Славія Прага – 1:2
Голи: Кроб, 87 – Шранц, 31, Тецл, 84
Гості курйозно відкрили рахунок – голкіпер Яблонця невдало прийняв м'яч за межами штрафного, а Шранц скористався помилкою і спрямував м'яч у сітку. Цей гол став єдиним до перерви.
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На 55-й хвилині у гру вступив українець Максим Таловєров, а наприкінці матчу 21-річний захисник віддав гольовий пас. Таловєров скинув головою на Тецла, який подвоїв перевагу Славії. Це перша результативна дія українця у складі празької команди, до лав якої він перейшов у січні з Динамо Чеське Будейовіце.
Яблонец зумів забити гол престижу, але не більше. Окрім Таловєрова, у складі Славії відіграв ще один українець – Тарас Качараба, який провів на полі всі 90 хвилин. Завдяки цій перемозі празька команда продовжує втримувати лідерство в турнірній таблиці. Вікторія та Спарта відстають на 1 і 4 очки відповідно.
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Асист Таловєрова на відео з 1:59