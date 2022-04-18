Чемпионат Чехии, 29 тур

Яблонец – Славия Прага – 1:2

Голы: Кроб, 87 – Шранц, 31, Тецл, 84

Гости курьезно открыли счет – голкипер Яблонца неудачно принял мяч за пределами штрафной, а Шранц воспользовался ошибкой и направил мяч в сетку. Этот гол стал единственным до перерыва.

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На 55-й минуте в игру вступил украинец Максим Таловеров, а в конце матча 21-летний защитник отдал голевой пас. Таловеров скинул головой на Тецла, удвоившего преимущество Славии. Это первое результативной действие украинца в составе пражской команды, в ряды которой он перешел в январе из Динамо Ческе Будеёвице.

Яблонец сумел забить гол престижа, но не более. Кроме Таловерова, в составе Славии отыграл еще один украинец – Тарас Качараба, который провел на поле все 90 минут. Благодаря этой победе пражская команда продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице. Виктория и Спарта отстают на 1 и 4 очка соответственно.

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Ассист Таловерова на видео с 1:59