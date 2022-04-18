Аталанта готується до великої роботи на трансферному ринку влітку, повідомляє Corriere di Bergamo.

Маліновський влаштував на стажування в Аталанту чотирьох гравців з академії Шахтаря

Не надто вдалий сезон може змусити босів клубу до потужних перетрубацій у складі і великого розпродажу. Одним з тих, хто може покинути команду, називають українського півзахисника Руслана Маліновського.

Окрім нього, на трансфер можуть виставити Маріо Пашаліча, Маттео Пессіну, Олексія Міранчука і Луїса Мурієля. Також є питання щодо Рафаеля Толої та Луїса Паломіно. Перспективи ще одного українця – Віктора Коваленка, який влітку повертається з аренди у Спеції – наразі невідомі.

Нагадаємо, Аталанта у матчі-відповіді 1/4 Ліги Європи поступилась РБ Лейпциг (0:2) і вилетіла з подальшого розіграшу турніру. У Серії А команда після 31-го туру йде восьмою – від шостої сходинки, яка дає можливість зіграти бодай у Лізі конференцій, бергамаски відстають на 5 очок.

Аталанта програла Лейпцигу та вилетіла з Ліги Європи – Маліновський міг врятувати, але втратив останній шанс на ЛЧ