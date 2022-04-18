Маліновський може покинути Аталанту – бергамаски запланували серйозний розпродаж після провального сезону
Вже найближче трансферне вікно може принести команді Джан П'єро Гасперіні серйозні зміни.
Аталанта готується до великої роботи на трансферному ринку влітку, повідомляє Corriere di Bergamo.
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Не надто вдалий сезон може змусити босів клубу до потужних перетрубацій у складі і великого розпродажу. Одним з тих, хто може покинути команду, називають українського півзахисника Руслана Маліновського.
Окрім нього, на трансфер можуть виставити Маріо Пашаліча, Маттео Пессіну, Олексія Міранчука і Луїса Мурієля. Також є питання щодо Рафаеля Толої та Луїса Паломіно. Перспективи ще одного українця – Віктора Коваленка, який влітку повертається з аренди у Спеції – наразі невідомі.
Нагадаємо, Аталанта у матчі-відповіді 1/4 Ліги Європи поступилась РБ Лейпциг (0:2) і вилетіла з подальшого розіграшу турніру. У Серії А команда після 31-го туру йде восьмою – від шостої сходинки, яка дає можливість зіграти бодай у Лізі конференцій, бергамаски відстають на 5 очок.
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