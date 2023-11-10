Захисник збірної України Максим Таловєров провів переконливий матч в Лізі Європи проти Уніона Сент-Жилуаза.

Український захисник Максим Таловєров, який відзначився дебютним голом за ЛАСК в матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи проти Уніона Сент-Жилуаза (3:0), потрапив у символічну збірну тижня ЛЄ за версією WhoScored

Гравець збірної України відзначився дебютним голом за європейський клуб – відео взяття воріт

У 23-річного гравця другий найкращий рейтинг у символічній команді разом з іншим центрбеком Шанселем Мбемба (Марсель) – 8,9.

Додамо, 8 листопада, захисник отримав дебютний виклик до збірної України. "Синьо-жовті" у листопаді зіграють товариську гру з Лехією (16-го числа) та проти Італії за путівку на Євро-2024.

Лунін став героєм Реала і набрав перший мільйон, а дружина заговорила про зміну клубу після феєрії українця в ЛЧ