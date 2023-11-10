Защитник сборной Украины Максим Таловеров провел убедительный матч в Лиге Европы против Униона Сент-Жиллуаза.

Украинский защитник Максим Таловеров, отличившийся дебютным голом за ЛАСК в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против Юниона Сент-Жиллуаза. (3:0), попал в символическую сборную недели ЛЕ по версии WhoScored

Игрок сборной Украины отличился дебютным голом за европейский клуб – видео взятия ворот

У 23-летнего игрока второй лучший рейтинг в символической команде вместе с другим центрбеком Шанселем Мбемба (Марсель) – 8,9.

Добавим, 8 ноября, защитник получил дебютный вызов в сборную Украины. "Сине-желтые" в ноябре сыграют товарищескую игру с Лехией (16 числа) и против Италии за путевку на Евро-2024.

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